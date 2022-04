Przebudowa Teatru Polskiego w finałowej fazie. Pierwsze spektakle w przyszłym roku

Warta ponad 200 milionów złotych przebudowa Teatru Polskiego w Szczecinie wkracza w finałową fazę. Pierwsze spektakle na nowej scenie zaplanowano na przyszły rok.

Teatr będzie miał scenę główną z 610 miejscami na widowni, scenę teatru szekspirowskiego z 320 miejscami, scenę eksperymentalną ze zmienną liczbą miejsc, salę kabaretową i niezbędne do funkcjonowania takiej placówki kulturalnej zaplecze.

- Teatr Polski w Szczecinie, wybudowany przed prawie 100 laty, to prawdziwa perła architektury modernistycznej. Zadanie, jakie przed nami postawiono, czyli rewitalizacja zabytkowego budynku z zachowaniem wszystkich charakterystycznych elementów, a jednocześnie jego gruntowna przebudowa i połączenie z nową częścią, czyli nowoczesną żelbetowo-szklaną konstrukcją wkomponowaną w nadodrzańską skarpę, 2 metry poniżej poziomu morza, to prawdziwe inżynieryjne wyzwanie. Jesteśmy szczęśliwi, że sukcesem zakończył się najtrudniejszy etap prac, podwieszenie starego gmachu teatru, i możemy przejść do prac instalacyjnych i wykończeniowych. Termin ukończenia prac, czyli koniec tego roku, choć zadań

...