Od czwartku asfaltowanie i tramwajowe wahadło. Przebudowa ul. Energetyków przy nowym rondzie

Od czwartku (7 kwietnia) kolejny etap utrudnień dla kierowców na przebudowywanym odcinku ul. Energetyków w rejonie nowo powstającego ronda im. Portowców na wysokości jej skrzyżowania z ul. św. Floriana. A od najbliższej niedzieli, 10 kwietnia, nowinki dla pasażerów tramwajów linii 2, 7 i 8, które kursują na prawobrzeże.

Te z powodu robót przy rozbudowie układu torów o nowe rozjazdy w kierunku ul. Władysława IV, którą w przyszłości ma biec nowa trasa tramwajów przez Łasztownię i most Kłodny, najpierw na pół dnia zostaną w ogóle wycofane. Wrócą na szlak między mostem Długim i pętlą Turkusowa, ale pokonując już odcinek w obu kierunkach do mostu Portowego nad Parnicą wahadłowo tylko jednym torem.

Asfaltowanie do niedzieli

Wyprzedzając wcześniej zaplanowany harmonogram, spółka MTM z Gdyni, wykonawca inwestycji, rozpocznie prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowych w obrębie nowego ronda. Potrwają one do niedzieli 10 kwietnia. W tym czasie wzdłuż ul. Energetyków w obrębie ronda mogą występować utrudnienia dla kierowców w postaci tymczasowych zwężeń do jednego pasa ruchu.

– Prace wykonywane będą metodą slurry seal. Mieszanka slurry seal jest wytwarzana na miejscu jej wbudowania, w specjalnej maszynie (kombajnie) spełniającej jednocześnie rolę wytwórni i układarki. Rozseparowane komponenty (kruszywo, emulsja asfaltowa, woda, cement) podawane są w niej z oddzielnych zbiorników przez system dozujący w ustalonych proporcjach do bębna mieszalnika. Czas stwardnienia mieszanki slurry seal następuje zwykle w okresie od 1 do 3 godzin, w zależności od warunków pogodowych. Tak wylana warstwa osiąga pełną stabilność po całkowitym odparowaniu wody – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zmiany na tramwajowych torach

Według zapowiedzi, w najbliższą niedzielę 10 kwietnia od północy do godz. 12 wyłączony zostanie całkowicie także ruch tramwajów na ul. Energetyków. Kursowanie linii nr 2 w tym okresie będzie zawieszone. Natomiast składy linii 7 i 8 pojadą w tym czasie według specjalnych rozkładów z Bramy Portowej do pętli „Potulicka”. Stąd (z przystankami początkowym i końcowym w zatoczce obok budek kwiaciarek) na trasie przez ul. Wyszyńskiego do pętli Turkusowa komunikację zapewnią autobusy linii zastępczej 807.

Natomiast od niedzielnego południa ruch tramwajów linii 2, 7 i 8 zostanie wznowiony, ale te w obu kierunkach poruszać się będą ul. Energetyków tylko jednym torem – tym za mostem Długim w kierunku Basenu Górniczego. Tor do centrum będzie nieczynny. Przejazdy tramwajów ma regulować sygnalizacja świetlna. Jedna nakładka na tory, tzw. eska, ułożona zostanie tuż przed wjazdem w obręb urządzanego ronda na wysokości skrzyżowania z ul. św. Floriana, a druga na moście Portowym nad Parnicą. Będą umożliwiały wjazdy i zjazdy na sąsiedni właściwy tor po minięciu placu przebudowy. Prace przy urządzaniu nowego rozjazdu torowego z odnogą w stronę ul. Władysława IV powinny zakończyć się w III kwartale tego roku, czyli najpóźniej we wrześniu. Tymczasowo do odwołania pasażerowie nie będą mogli korzystać ze stałych przystanków „Energetyków” pod estakadami Trasy Zamkowej. ©℗

