Pierwszeństwo

2021-10-29 09:09:22

Jak widać nie zadziałało oznakowanie... Może nie warto wyłączać świateł na takich skrzyżowaniach...? Żałuję że w Polsce mimo tego że mamy XXI wiek od 20 lat to dalej tak mało skrzyżowań korzysta z pętli indukcyjnych i nie ma żadnych xd lnosci adaptacyjnych... Już wiele lat temu apelowałem do UM by nawiązał współpracę z wtedy jeszcze Politechniką Szczecińską i by razem opracować koncepcje inteligentnego zarządzania ruchem kołowym w mieście. Być może mielibyśmy już kilka młodych firm z dorobkiem.