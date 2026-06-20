Zdemolowane mieszkanie, narkotyki i agresja. 26-latek stanie przed sądem

Fot. KPP Stargard

Interwencja związana z przemocą domową zakończyła się zatrzymaniem 26-letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczących naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz posiadania środków odurzających.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę. Policjanci z Posterunku Policji w Dolicach zostali wezwani do jednego z domów, gdzie według zgłoszenia, agresywny domownik miał stwarzać zagrożenie dla pozostałych mieszkańców.

Na miejscu mundurowi zastali zdemolowane mieszkanie oraz osoby, które miały paść ofiarą przemocy ze strony 26-latka. Jak relacjonują funkcjonariusze, mężczyzna od początku interwencji zachowywał się agresywnie i nie stosował się do wydawanych poleceń.

– Podczas wykonywanych czynności mężczyzna był pobudzony, znieważał funkcjonariuszy i nie reagował na wielokrotne wezwania do zachowania zgodnego z prawem – poinformował asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

W trakcie interwencji dopuścił się również naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.

W czasie kontroli osobistej przy 26-latku znaleziono woreczek z białą substancją. Zabezpieczony materiał zostanie poddany szczegółowym badaniom. Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutów spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, znieważenia funkcjonariuszy publicznych, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz posiadania środków odurzających.

Decyzją prokuratury 26-latek został objęty policyjnym dozorem. O wymiarze kary i jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja przypomina, że atakowanie funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną. ©℗

(w)

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