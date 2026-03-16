Policjanci obezwładnili pijanego awanturnika na SOR-ze

Fot. Ryszard Pakieser

Kompletnie pijany wszczął awanturę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Kołobrzegu. 52-latek zachowywał się agresywnie, wymachiwał rękami i używał wulgarnych słów wobec personelu medycznego.

Na miejsce wezwana została policja. Po przybyciu patrolu mężczyzna nadal nie reagował na wezwania do uspokojenia się i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Policjanci użyli więc środków przymusu bezpośredniego, żeby obezwładnić i uspokoić mężczyznę.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 52-latek miał w organizmie aż 4,9 promila alkoholu. Mężczyzna został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie pozostanie do czasu wytrzeźwienia.

Po wytrzeźwieniu odpowie za swoje zachowanie. Policja przypomina, że agresja i zakłócanie porządku publicznego są wykroczeniami, za które grożą konsekwencje prawne.

(k)

