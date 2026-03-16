REKLAMA 6 szczecin
REKLAMA

Data publikacji: 16 marca 2026 r. 11:06
Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2026 r. 11:13
Policjanci obezwładnili pijanego awanturnika na SOR-ze
Fot. Ryszard Pakieser  

Kompletnie pijany wszczął awanturę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Kołobrzegu. 52-latek zachowywał się agresywnie, wymachiwał rękami i używał wulgarnych słów wobec personelu medycznego.

REKLAMA

Na  miejsce wezwana została policja. Po przybyciu patrolu mężczyzna nadal nie reagował na wezwania do uspokojenia się i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Policjanci użyli więc środków przymusu bezpośredniego, żeby obezwładnić i uspokoić mężczyznę.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 52-latek miał w organizmie aż 4,9 promila alkoholu. Mężczyzna został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie pozostanie do czasu wytrzeźwienia.

Po wytrzeźwieniu odpowie za swoje zachowanie. Policja przypomina, że agresja i zakłócanie porządku publicznego są wykroczeniami, za które grożą konsekwencje prawne.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA