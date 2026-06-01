Niebezpieczny rajd motocyklistów po ścieżce rowerowej

Fot. KPP Stargard

Dwóch młodych motocyklistów odpowie za serię wykroczeń drogowych po tym, jak ich niebezpieczne zachowanie zostało zarejestrowane i przekazane policji. Do zdarzenia doszło w Stargardzie na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych oraz rowerzystów.

Mężczyźni poruszali się motocyklami typu cross, ignorując obowiązujące przepisy. Ich jazda zwróciła uwagę rowerzysty, który postanowił zareagować i zwrócić im uwagę. Sytuacja szybko przybrała niebezpieczny obrót, motocykliści mieli zachować się agresywnie, a podczas odjazdu najechali na rower zgłaszającego.

– Po otrzymaniu nagrań funkcjonariusze rozpoczęli działania – informuje asp. Wojciech Jedrych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. -Analiza materiału wideo oraz przesłuchania świadków pozwoliły szybko ustalić tożsamość sprawców. Okazali się nimi 18- i 20-latek.

Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. jazdy na jednym kole, poruszania się po drodze dla pieszych i rowerów, stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym oraz kierowania motocyklem niedopuszczonym do ruchu.

To jednak nie wszystko. Jeden z mężczyzn odpowie dodatkowo za zniszczenie mienia. Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o wysokości kar. Policja przypomina, że brawura i lekceważenie przepisów mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji, a drogi dla pieszych i rowerzystów powinny pozostawać bezpieczne dla wszystkich użytkowników.

