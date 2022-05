Pomysły na niebanalny Szczecin. SBO 2023 - rusza nabór projektów

Chodzi o pomysły: kreatywne, ambitne, pozbawione kompleksów i zahamowań, ale też odpowiedzialne nie tylko w kontekście lokalnej społeczności. O projekty, których realizacja ma szansę wpłynąć na poprawę codzienności i jakości życia w mieście. We wtorek - 31 maja - właśnie na takie się otworzy nowa edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Startuje nabór projektów do SBO 2023.

- Rusza dokładnie 31 maja o godz. 12, a na zgłoszenie swoich pomysłów mieszkańcy będą mieli czas do 30 czerwca, do godz. 15.30 - przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta (CIM). - Wnioski można składać drogą elektroniczną, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu,. Albo tradycyjnie - poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie lub filii Urzędu Miasta.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17 520 000 zł. Zostanie rozdysponowana proporcjonalnie na realizację projektów ogólnomiejskich (30 proc. budżetu) oraz lokalnych (70 proc.).

- Wydarzenia, działania, małe i duże inwestycje, dla mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Każdy z nas może zgłosić swój projekt na projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji - przypomina CIM. ©℗

(an)