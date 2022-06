Jak ugryźć 17 milionów?

Wystarczy mieć na tyle dobry pomysł, żeby przekonać do niego zaledwie 10 osób. Potem zgłosić go jako projekt do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. To prosty i jedyny legalny przepis na zrobienie skoku na ponad 17 milionów złotych!

Można siedzieć z założonymi rękami i krytykować kierunki, w jakich zmienia się Szczecin. Albo obrać zdecydowanie bardziej pozytywną opcję: wziąć sprawy we własne ręce, czyli wymyślić inwestycję, która wytyczy Szczecinowi kurs na przemianę w skali lokalnej lub ogólnomiejskiej. Tylko dla tych drugich - kreatywnych, ambitnych i pełnych wiary we własne siły optymistów jest Szczeciński Budżet Obywatelski.

Jego tegoroczna edycja dotyczy perspektywy 2023. Jednak już za chwilę - czyli 30 czerwca o godz. 15.30 - upłynie termin na zgłaszanie doń własnych pomysłów na lepszy Szczecin. Szkoda marnować taką szansę, czyli możliwość skorzystania z budżetu obywatelskiego sięgającego ponad 17 mln złotych.

Tegoroczna pula zostanie rozdysponowana proporcjonalnie na realizację projektów ogólnomiejskich (30 proc. budżetu) oraz lokalnych (70 proc.).

- Jeśli macie pomysł na realizację wydarzenia, działania, małą lub dużą inwestycję, czekamy właśnie na was. Każdy mieszkaniec Szczecina może spróbować swoich sił - może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. Wystarczy napisać i zgłosić swój projekt. To proste. Przekonajcie się sami! - zachęca Sylwia Cyza -Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Projekty można składać drogą elektroniczną, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu,. Albo tradycyjnie - poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie lub filii Urzędu Miasta.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym dla SBO 2023, weryfikacja projektów złożonych przez mieszkańców potrwa do września br. Po wakacjach, czyli również we wrześniu, powinna nastąpić publikacja ich pełnej listy. Kluczowy dla tegorocznej edycji SBO ma być październik. Będzie to miesiąc zarówno promocji projektów, przygotowania głosowania, jak również samego głosowania. Tym razem na listopad - czyli o miesiąc wcześniej niż w ub. roku - magistrat zapowiedział publikację wyników SBO 2023. ©℗

