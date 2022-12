Zbierają dary dla Ukraińców. Wyruszy kolejny konwój humanitarny

Pakowane jedzenie o długim terminie przydatności do spożycia, lekarstwa na przeziębienie, środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, opatrunki, kule, zimowe ubrania, butle gazowe, świece, śpiwory, koce, ciepłe buty, termosy – to tylko część rzeczy potrzebnych na Ukrainie.

4 stycznia z Kołobrzegu ruszy piąty już konwój humanitarny, który ma dotrzeć do Kijowa, Charkowa i Bachmutu. W kołobrzeskim oddziale PCK mieszczącym się przy ul. Granicznej trwa zbiórka darów dla ogarniętego wojną narodu. Akcję koordynuje mieszkaniec Ustronia Morskiego Andrzej Staszak, który niedawno odebrał zasłużony tytuł Wolontariusza Roku 2022.

– Wiem, że czasy dla nas nastają trudne. Skoro nam jest coraz ciężej, to co mają powiedzieć mieszkańcy Ukrainy? – zadaje pytanie w mediach społecznościowych A. Staszak, prosząc ludzi dobrej woli o ofiarność.

Dary przynosić można do siedziby PCK w dni powszednie od godziny 7 do 10. Jeśli ktoś je ma, a z różnych powodów nie da rady dostarczyć ich osobiście, może zatelefonować do Andrzeja Staszczaka na numer 508 162 661, a ten przyjedzie i sam je odbierze. ©℗

