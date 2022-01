Poczciwy stary Fux

Do schroniska trafił 3 stycznia br. Opuszczony przez rodzinę ciężko chorego opiekuna. „Miły, otwarty, sympatyczny i wesoły psiak" - oceniają pracownicy schroniska. Choć dobrze wiedzą, że dla takiego seniora potrzeba... adopcyjnego cudu.

Fux to średniej wielkości 13-latek: czarny, tzw. podpalany, z wiecznie rozmerdanym ogonem. Dotychczas kochany i rozpieszczany. Jednak okrutny los zabrał mu wszystko: miejsce w ciepłym domu zamieniając na zimny schroniskowy boks nr 32.

- Jest w dobrej kondycji i zdrowiu. Jak na swój wiek, nadzwyczaj żwawy i energiczny.

Jest też bardzo ufny i grzeczny. Sympatyczny i skory do pieszczot, czyli szybko nawiązuje kontakt z człowiekiem. Uwielbia spacery, podczas których radośnie podąża za swoim opiekunem. To typowy uroczy rodzinny pies. Nie warto patrzeć na jego metrykę. Bo z pewnością potrafi wnieść w ludzkie życie równie wiele radości, co młodsze od niego psiaki - do poznania jedynego w swoim rodzaju Fuksa zachęcają jego schroniskowi opiekunowie.

Doświadczeni w opiece nad psami nie mają wątpliwości, że starsze psy szybciej się aklimatyzują w nowych warunkach. Adoptujący zwykle też nie mają z nimi najmniejszych kłopotów. Pewnie dlatego, że - jak wiadomo - starsze psy kochają bardziej. Choć - niestety - w schroniskowych realiach to właśnie one mają mniejsze szanse na adopcje. Dlatego…

- Kochajmy stare psiaki! One nie mają czasu, aby miesiącami czekać na prawdziwy dom - apelują schroniskowi opiekunowie.

Kto chciałby Fuksa - sympatycznego opuszczonego seniora (5/22) - przyjąć do rodziny jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30. Obecnie na nowy dom czeka blisko 50 czworonogów, w tym 26 psiaków.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)