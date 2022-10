Zatrzymany za pedofilię. Twierdzi, że padł ofiarą zmowy

@Zmowa

2022-10-26 15:43:08

A musi mieć? Chyba obowiązuje zasada domniemanej niewinności, więc to oskarżająca powinna przedstawić dowody jego winy. Od kiedy to trzeba przedstawiać dowody niewinności? To wina powinna zostać udowodniona. A jeśli nie ma dowodów winy, to oskarżyć skarżącą za pomówienie i naruszenie dóbr osobistych. Na razie nie wiemy co się wydarzyło i po czyjej stronie jest prawda ale jeśli się okaże że facet jest niewinny, to mam nadzieję że za bezpodstawne oskarżenia córunia z mamusią odpowiedzą karnie