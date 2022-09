Kolejny raz uniewinniona. Prokuratura nie zdołała ukarać urzędniczki za śmierć dziecka

Brak właściwej opiek

2022-09-05 17:34:23

Dziecko wpadło do Studzienki bo ktoś ukradł właz .Ale to rodzice powinni sprawdzić czy w miejscu zabawy dziecka występują jakieś zagrożenia i wówczas zareagować. Sama widzę z okna jak dzieci bez żednej opieki biegają po chodnikach i podwórkach .Niech biegają ale jak coś się wydarzy to rodzice będą szukali wszędzie winnych zamiast samemu być odpowiedzialnym .