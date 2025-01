Zatrzymano sprawcę sylwestrowego ataku na strażaków w Szczecinie

Fot. Sylwia Dudek

Kryminalni z Komisariatu Szczecin-Śródmieście właśnie zatrzymali mężczyznę, który w sylwestrową noc, w Szczecinie, zaatakował strażaków jadących na sygnale do pożaru. Sprawca to 45-latek o bogatej kryminalnej kartotece.

W ustaleniu wizerunku napastnika pomógł zapis kamer miejskiego monitoringu. Do zatrzymania doszło niewiele ponad dobę od napaści - dzięki wytężonej pracy policjantów, którzy za punkt honoru postawili sobie szybkie ujęcie sprawcy, jaki „podniósł rękę na mundur".

- Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Szczecin-Śródmieście ustalili kim jest sprawca, a następnie miejsce, w którym przebywa. W chwili zatrzymania był pijany. Zarzuty usłyszy dopiero po wytrzeźwieniu - informuje mł. asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - To 45- latek dobrze znany policjantom. Nie po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem. Przeciwnie: ma na koncie bogatą kartotekę kryminalną.

Przypomnijmy: atak na strażaka to czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. Zgodnie z prawem (art. 233 kk), "Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (...), dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

(an)