Atak na szczecińskich strażaków

Do ataku doszło w Szczecinie, w sylwestrową noc. Źródło: twojeinfo24.pl

Strażacy jechali na sygnale, do pożaru. Na ul. Krzywoustego ktoś z tłumu podpitych mężczyzn rzucił w ich stronę ciężkim przedmiotem, prawdopodobnie butelką. Jedna z kamer miejskiego monitoringu uchwyciła moment zamachu, w tym również twarz sprawcy. Policja jest na jego tropie.

Do ataku doszło w Szczecinie, w sylwestrową noc. Na skutek napaści został uszkodzony gaśniczy wóz, a odłamki rozbitej szyby bocznej raniły dwóch strażaków. Na szczęście, nie odnieśli obrażeń wymagających hospitalizacji.

- Do zdarzenia doszło tuż po północy. Na mieście sporo osób świętowało Nowy Rok, gromadzili się i odpalali fajerwerki. To właśnie z jednej z takich grup, na wysokości Baru Rab przy ul. Krzywoustego jeszcze nieustalona osoba lub osoby rzuciły w stronę jadącego na sygnale wozu strażackiego jakimś przedmiotem - relacjonuje mł. asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Policjanci natychmiast podjęli czynności wyjaśniające i rozpoczęli poszukiwania sprawcy lub sprawców. Ktoś podniósł rękę na mundur, więc... Będziemy intensywnie działać, żeby jak najszybciej zatrzymać winnego lub winnych.

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia i są w posiadaniu materiałów, w tym np. nagrań, które mogłyby się przyczynić do ujęcia napastnika. Na tym etapie postępowanie prowadzi Komisariat Policji Szczecin - Śródmieście (ul. Kaszubska).

Atak na strażaka to nic innego jak czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. Zgodnie z prawem (art. 233 kk), "Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (...), dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". ©℗

(an)