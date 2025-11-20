Zatrzymania ws. nękania osób bezdomnych. Wśród podejrzewanych sześciu policjantów

Fot. Sylwia Dudek (zdjęcie ilustracyjne)

Zatrzymano siedem osób podejrzewanych o nękanie osób w kryzysie bezdomności. Wśród nich było sześciu koszalińskich policjantów – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Trzy osoby usłyszały zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób bezdomnych.

W związku z ustaleniami wynikającymi z postępowania wewnętrznego policji, w środę zatrzymano siedem osób podejrzewanych o nękanie osób w kryzysie bezdomności. Wśród zatrzymanych było sześciu koszalińskich policjantów.

- Trzy z zatrzymanych osób zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione, trzem osobom prokurator przedstawił zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności – przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Dodała, że przy współpracy w pełnym zakresie z policją, wykonywane są dalsze czynności.

