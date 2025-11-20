Czwartek, 20 listopada 2025 r. 
Zatrzymania ws. nękania osób bezdomnych. Wśród podejrzewanych sześciu policjantów

Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 10:55
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 14:28
Fot. Sylwia Dudek (zdjęcie ilustracyjne)  

Zatrzymano siedem osób podejrzewanych o nękanie osób w kryzysie bezdomności. Wśród nich było sześciu koszalińskich policjantów – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Trzy osoby usłyszały zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób bezdomnych.

W związku z ustaleniami wynikającymi z postępowania wewnętrznego policji, w środę zatrzymano siedem osób podejrzewanych o nękanie osób w kryzysie bezdomności. Wśród zatrzymanych było sześciu koszalińskich policjantów.

- Trzy z zatrzymanych osób zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione, trzem osobom prokurator przedstawił zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności – przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Dodała, że przy współpracy w pełnym zakresie z policją, wykonywane są dalsze czynności.

Komentarze

Tej Gembali się
2025-11-20 14:20:41
zapytajcie o komentarz do zachowania milicjantów. Ona wszystko uzasadni z korzyścią dla swoich. Odpychające!
@Na czym
2025-11-20 13:53:02
Chodzi zapewne o dotkliwe wylegitymowanie.
tak pytam
2025-11-20 13:12:55
A kiedy Policja zajmie się bezdomnymi nękającymi normalnych Polaków i sikających im na klatkach schodowych?
@Pytanie
2025-11-20 12:43:47
Od-PO-wiedź; 2 grudnia 2016 r. Polska zawarła z rządem ukraińskim umowę, która dopiero po 3 latach, w roku 2019, została opublikowana w „Monitorze Polskim” pod pozycją 50. Na podstawie tej umowy, partia i rząd zobowiązały się do udostępnienia Ukrainie wszystkich zasobów Rzeczypospolitej, bojowych i niebojowych, wojskowych i cywilnych. Polska jest sługą Narodu Ukraińskiego.MSZ wyjaśnia dokładniej i „dyplomatycznie”. – Najistotniejszy, z naszego punktu widzenia, artykuł tej umowy, to jest art. 1
Pytanie
2025-11-20 11:48:28
Czy policja prześwietla Ukraińców pod kątem dywersji nie tylko na torach? Jak są kontrolowani? Wygląda na to, że policjanci się nudzą, a Ukraińcy spokojnie podkładają ładunki wybuchowe na tory.
Dawid
2025-11-20 11:23:39
Ho ho! Jak nie ścigają zioberķow i innych z opozycji to bezdomnych nękają. A dywesanci robią co chcą! Kto rządzi tym teatrem?
rybak
2025-11-20 11:10:53
No tak> jeszcze niedawno padło hasło, że obnizono progi pracy w policji i za te wszystkie akcje odpowiada kierownictwo m.in naszej KWP. To się nazywa brak nadzoru. A miały być zajete wszystkie wakaty tylko teraz nasuwa sie pytaniem- kim to zajeto?? dobrze ze choc po polsku mówia! jest jakis plus
Na czym
2025-11-20 11:08:32
polega " nękanie bezdomnego przez Policjanta ? "

