Podczas zatrzymania z broni pneumatycznej ranił policjantów

Fot. Sylwia Dudek

48-letni mężczyzna strzelał do policjantów z karabinka pneumatycznego podczas próby zatrzymania, w związku z podejrzeniem posiadania materiałów pornograficznych osób nieletnich – poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.

REKLAMA

CBZC poinformowało w piątek PAP, że do zdarzenia doszło w czwartek. Funkcjonariusze CBZC chcieli zatrzymać 48-letniego mężczyznę, w związku z podejrzeniem posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych osób nieletnich.

- Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ w Białymstoku, wobec mężczyzny podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa. W pewnym momencie nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia 48-letni mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego. Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych w rękę i udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.

Pomimo obrażeń funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali podejrzewanego.

W miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli m. in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako. W sobotę mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty w białostockiej prokuraturze.

Copyright

REKLAMA