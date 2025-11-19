Środa, 19 listopada 2025 r. 
REKLAMA 3 szczecin
REKLAMA

Na widok policji gwałtownie przyspieszył. Później był poślizg i dachowanie

Data publikacji: 19 listopada 2025 r. 11:33
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2025 r. 14:07
Na widok policji gwałtownie przyspieszył. Później był poślizg i dachowanie
Fot. KPP w Goleniowie  

Kierowca renault dodał gazu gdy tylko zobaczył radiowóz. Wzbudziło to podejrzenia policjantów, którzy postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej.

REKLAMA

W chwilę później mężczyzna stracił panowanie nad autem, które wpadło w poślizg i dachowało. Kierowcy nic się nie stało, ale policjanci postanowili zrobić mu badanie trzeźwości. Wykazało ono, że ma on 0,63 promila alkoholu w organizmie. 

- W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, zabezpieczyli pojazd oraz sporządzili stosowną dokumentację - informuje st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

60-latek wkrótce odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA

Komentarze

Piotr
2025-11-19 13:41:12
Budżet Państwa: Relacja liczona metodologią unijną ma być jeszcze wyższa i sięgnąć 75 proc. PKB. Tymczasem na koniec 2023 roku nie przekraczała 50 proc. PKB. Jeśli więc ten scenariusz się spełni, to znaczy, że w ciągu 6 lat dojdzie do wzrostu aż o połowę. To tempo i poziomy, jakich nie było jeszcze w najnowszej historii Polski.!
60 latek
2025-11-19 13:20:03
wkrótce odpowie przed sądem. A co z panią wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie pojmaną w lipcu pod wpływem? Ciiiiszzzzzzaaaaa.
Clio
2025-11-19 12:04:35
Ambitny zawodnik - uciekać Clio przed policją to trzeba mieć fantazję. Z drugiej strony, skoro wie, że źle robi, to po co tak czyni?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

3 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA