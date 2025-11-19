Na widok policji gwałtownie przyspieszył. Później był poślizg i dachowanie

Fot. KPP w Goleniowie

Kierowca renault dodał gazu gdy tylko zobaczył radiowóz. Wzbudziło to podejrzenia policjantów, którzy postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej.

W chwilę później mężczyzna stracił panowanie nad autem, które wpadło w poślizg i dachowało. Kierowcy nic się nie stało, ale policjanci postanowili zrobić mu badanie trzeźwości. Wykazało ono, że ma on 0,63 promila alkoholu w organizmie.

- W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, zabezpieczyli pojazd oraz sporządzili stosowną dokumentację - informuje st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

60-latek wkrótce odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

