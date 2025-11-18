17-latek strzelał w okna budynku na Niebuszewie

Fot. Sylwia Dudek

Kryminalni z Niebuszewa zatrzymali 17-latka, który strzelał z pistoletu pneumatycznego w kierunku okien budynku w Śródmieściu.

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych. Jak ustalili policjanci, nastolatek, który wcześniej brał udział w imprezie urodzinowej, po wyjściu z mieszkania postanowił – chcąc popisać się przed rówieśnikami – oddać kilka strzałów z pistoletu pneumatycznego w kierunku okien budynku. Jego zachowanie nie miało żadnego racjonalnego powodu, a stworzyło realne zagrożenie dla osób przebywających w środku.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy sprawca został namierzony i zatrzymany. 17-latek usłyszał zarzut narażenia osób na niebezpieczeństwo w związku ze zniszczeniem mienia i teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

- Apelujemy o rozsądek i umiar podczas wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich - przypomina szczecińska policja. - Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą i często prowadzi do niepotrzebnych, a czasem bardzo poważnych konsekwencji.

(K)

