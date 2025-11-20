Zarzuty dla policjantów w związku z nękaniem bezdomnych i wniosek o areszt

Fot. Archiwum

Pięć osób, w tym czterech policjantów, usłyszało zarzuty związane z nękaniem osób bezdomnych – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Prokurator wystąpił z wnioskiem o areszt tymczasowy dla dwóch funkcjonariuszy i jednego cywila.

REKLAMA

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przeprowadziła czynności z ośmioma osobami.

– Wczoraj zostało zatrzymanych siedem osób, w tym sześciu policjantów i jeden cywil. Jeden policjant zgłosił się do nas sam. Trzy osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione, dwóm policjantom przedstawiono zarzuty i również zwolniono, nie stosując żadnych środków. Wobec trzech osób, w tym dwóch policjantów i jednej osoby cywilnej, skierowano do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie – przekazała PAP prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Funkcjonariusze usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękaniu osób w kryzysie bezdomności. Dwie osoby dodatkowo mają zarzut nakłaniania świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań. Osoba, która jest cywilem, ma tylko zarzut nękania bezdomnych.

– Sprawa wyszła na jaw, bo w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie zaczęły chodzić słuchy na ten temat. Komenda przeprowadziła swoje postępowanie wewnętrzne i niezwłocznie przekazała nam materiały. Jest takie podejrzenie, że te zdarzenia były przez podejrzanych nagrywane. My zabezpieczyliśmy wszystkie telefony i będziemy badać ich zawartość. W jaki sposób nękano te osoby, z uwagi na dobro pokrzywdzonych, nie ujawniamy. Cały czas w pełnym zakresie współpracujemy w tej sprawie z policją – przekazała Dziadczyk.

Jak przekazała prokuratura, funkcjonariusze, którzy mieli nękać osoby w kryzysie bezdomności, mają „bardzo niewielki staż pracy”. Policjantom grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

(PAP)

Copyright

REKLAMA