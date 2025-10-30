Jest akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu

Dariusz Matecki jest oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw. Fot. Dariusz Gorajski

Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko posłowi Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Mateckiemu. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości polityka oskarżono o sześć przestępstw. Poseł nazywa zarzuty fikcyjnymi, jego zdaniem prokuratorzy realizują wolę polityczną premiera Donalda Tuska.

Akt oskarżenia dotyczy tzw. wątku szczecińskiego, obejmującego nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które, zdaniem śledczych, od początku były przeprowadzane w sposób zapewniający przyznanie wielomilionowych dotacji dwóm z góry wskazanym stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia. Oprócz posła PiS zarzuty ma siedem osób, w tym były wicewojewoda zachodniopomorski i kolega posła z Solidarnej Polski, Mateusz Wagemann.

Z punktu widzenia prokuratury sprawa wyglądała tak: "Uzyskane w ten sposób środki w łącznej kwocie 16,5 mln zł zostały przywłaszczone przez działających wspólnie i w porozumieniu oskarżonych Dariusza M., Adama S. i Mateusza W. oraz inne osoby, a następnie wydatkowane w znacznej mierze niezgodnie z przeznaczeniem, m.in. poprzez wystawianie fikcyjnych lub zawyżonych faktur, pozorne zatrudnienia i wypłaty za nieistniejące usługi, finansowanie działań o charakterze politycznym i medialnym (portale, plakaty wyborcze) oraz zawieranie pozorowanych umów najmu i usług promocyjnych. W zakresie części z tych środków (ok. 3,6 mln zł) podejmowane były nadto działania (w tym przez pięciu pozostałych oskarżonych) mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia tych pieniędzy z przestępstw popełnionych na szkodę Funduszu Sprawiedliwości („pranie pieniędzy”)".

Dariusz Matecki został oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw. Trzy czyny mają dotyczyć "współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości przy przekroczeniu uprawnień w związku z przeprowadzeniem konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w sposób zapewniający ich rozstrzygnięcie na rzecz powiązanych stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia oraz przywłaszczenia środków w łącznej kwocie 16,5 mln zł". Pozostałe zarzuty dotyczą prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.

Przypomnijmy, że w związku z tą sprawą Dariusz Matecki w tym roku spędził kilka tygodni w areszcie. Został zatrzymany 7 marca przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy jechał do prokuratury. Prokuratura chciała, aby trafił do aresztu na trzy miesiące, sąd jednak zdecydował o dwumiesięcznym okresie izolacji. Polityk wyszedł za kaucją.

Ani on, ani inni oskarżeni nie przyznają się do winy.

- To są fikcyjne zarzuty postawione przez ludzi nastawionych na realizację politycznej woli Donalda Tuska - komentuje w rozmowie z "Kurierem" Dariusz Matecki. - A teraz będę mógł publikować wszystkie debilizmy, które znalazły się w śledztwie, a jest ich mnóstwo, na przykład to, że prokuratura zignorowała wniosek o przesłuchanie świadków, którzy zdaniem samej prokuratury byli kluczowi dla śledztwa. Śledztwo prowadzą ludzie, którzy byli degradowani za czasów rządu ministra Zbigniew Ziobry. Są zaangażowani politycznie. Prokurator Dariusz Ślepokura publikował kampanijne materiały Rafała Trzaskowskiego. Gdy wyszedłem z aresztu i odwołałem się, to sąd od razu cofnął zakaz kontaktowania się z innymi osobami, w tym ze Zbigniewem Ziobrą, który to zakaz jest kluczowy w tego typu sprawach. Co wiele mówi o zasadności zarzutów. Albo oskarżenie o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Dostarczyłem dziesiątki dokumentów świadczących o tym, że byłem zatrudniony.

Dariusz Matecki jest przekonany, że w normalnych warunkach sąd umorzyłby sprawę. I zapewnia, że nie będzie ubiegał się o azyl polityczny na Węgrzech.

- Za to mam zamiar wysłać Donalda Tuska i Adama Bodnara do Niemiec. Waldemara Żurka Niemcy nie zechcą, więc trafi do więzienia - zapowiada poseł PiS.

Wszystkim oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.©℗

Alan Sasinowski

