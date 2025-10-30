Jest akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu
Jest akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu
Data publikacji: 30 października 2025 r. 11:33
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 13:17
Dariusz Matecki jest oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw. Fot. Dariusz Gorajski
Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko posłowi Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Mateckiemu. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości polityka oskarżono o sześć przestępstw. Poseł nazywa zarzuty fikcyjnymi, jego zdaniem prokuratorzy realizują wolę polityczną premiera Donalda Tuska.
Akt oskarżenia dotyczy tzw. wątku szczecińskiego, obejmującego nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które, zdaniem śledczych, od początku były przeprowadzane w sposób zapewniający przyznanie wielomilionowych dotacji dwóm z góry wskazanym stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia. Oprócz posła PiS zarzuty ma siedem osób, w tym były wicewojewoda zachodniopomorski i kolega posła z Solidarnej Polski, Mateusz Wagemann.
Z punktu widzenia prokuratury sprawa wyglądała tak: "Uzyskane w ten sposób środki w łącznej kwocie 16,5 mln zł zostały przywłaszczone przez działających wspólnie i w porozumieniu oskarżonych Dariusza M., Adama S. i Mateusza W. oraz inne osoby, a następnie wydatkowane w znacznej mierze niezgodnie z przeznaczeniem, m.in. poprzez wystawianie fikcyjnych lub zawyżonych faktur, pozorne zatrudnienia i wypłaty za nieistniejące usługi, finansowanie działań o charakterze politycznym i medialnym (portale, plakaty wyborcze) oraz zawieranie pozorowanych umów najmu i usług promocyjnych. W zakresie części z tych środków (ok. 3,6 mln zł) podejmowane były nadto działania (w tym przez pięciu pozostałych oskarżonych) mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia tych pieniędzy z przestępstw popełnionych na szkodę Funduszu Sprawiedliwości („pranie pieniędzy”)".
Dariusz Matecki został oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw. Trzy czyny mają dotyczyć "współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości przy przekroczeniu uprawnień w związku z przeprowadzeniem konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w sposób zapewniający ich rozstrzygnięcie na rzecz powiązanych stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia oraz przywłaszczenia środków w łącznej kwocie 16,5 mln zł". Pozostałe zarzuty dotyczą prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
Przypomnijmy, że w związku z tą sprawą Dariusz Matecki w tym roku spędził kilka tygodni w areszcie. Został zatrzymany 7 marca przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy jechał do prokuratury. Prokuratura chciała, aby trafił do aresztu na trzy miesiące, sąd jednak zdecydował o dwumiesięcznym okresie izolacji. Polityk wyszedł za kaucją.
Ani on, ani inni oskarżeni nie przyznają się do winy.
- To są fikcyjne zarzuty postawione przez ludzi nastawionych na realizację politycznej woli Donalda Tuska - komentuje w rozmowie z "Kurierem" Dariusz Matecki. - A teraz będę mógł publikować wszystkie debilizmy, które znalazły się w śledztwie, a jest ich mnóstwo, na przykład to, że prokuratura zignorowała wniosek o przesłuchanie świadków, którzy zdaniem samej prokuratury byli kluczowi dla śledztwa. Śledztwo prowadzą ludzie, którzy byli degradowani za czasów rządu ministra Zbigniew Ziobry. Są zaangażowani politycznie. Prokurator Dariusz Ślepokura publikował kampanijne materiały Rafała Trzaskowskiego. Gdy wyszedłem z aresztu i odwołałem się, to sąd od razu cofnął zakaz kontaktowania się z innymi osobami, w tym ze Zbigniewem Ziobrą, który to zakaz jest kluczowy w tego typu sprawach. Co wiele mówi o zasadności zarzutów. Albo oskarżenie o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Dostarczyłem dziesiątki dokumentów świadczących o tym, że byłem zatrudniony.
Dariusz Matecki jest przekonany, że w normalnych warunkach sąd umorzyłby sprawę. I zapewnia, że nie będzie ubiegał się o azyl polityczny na Węgrzech.
- Za to mam zamiar wysłać Donalda Tuska i Adama Bodnara do Niemiec. Waldemara Żurka Niemcy nie zechcą, więc trafi do więzienia - zapowiada poseł PiS.
zgodzę się o ile obok Mateckiego pojawią się takie nazwiska jak Napieralski, Wieczorek, Arłukowicz, Nitras, Gawłowski, Grodzki, Filiks i jeszcze parę innych.
@Suche liczby
2025-10-30 14:05:40
jak taki mocny w liczby jesteś to teraz przelicz ile by było wypłat a jeszcze lepiej ile można byłoby uratować dzieci chorych na raka za podarowane przez "człowieka Mokswy" pieniądze Gazpromowi. Donald Tusk dobrowolnie umorzył Gazpromowi w 2009 roku dług ponad 400mln $, dzis to ponad 1.2 miliarda $, cena uncji złota w 2009 roku wynosiła 1097 $, cena uncji złota dziś wynosi 3300 $. Dlaczego 1km drogi był w czasach rządów POPSL droższy od średniej ceny 1km drogi w Niemczech o ponad 1 mln Euro...
Wszyscy równi...
2025-10-30 13:50:41
Wraca normalność ! Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i Temidy.
Skończy się finansowanie, traktowanie Funduszu Sprawiedliwości, jak bankomatu PIS i rumakowanie takich,jak Matecki i reszta ferajny. Co też ważne finansowanie Trolli na forum także tym !! W końcu !!
Harnaś
2025-10-30 13:48:09
A jak się czują wyborcy z prawem głosu, którzy wybrali swojego przedstawiciela z regionu? Dumni?
Kolejny kryształ PIS
2025-10-30 13:46:39
"Wielki BU" kumpel snusa Nawrockiego wystąpił o azyl ...gdzie? w Niemczech !!W Polsce "Wielkiemu Bu" grożą wieloletnie kary. Prokuratura Krajowa wskazuje na zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w latach 2017-2018 w Polsce, Holandii i Hiszpanii, której celem miała być produkcja i obrót znacznymi ilościami narkotyków, m.in. kokainy, amfetaminy, haszyszu i mefedronu. W sprawie pojawiają się też wątki kradzieży z włamaniem do samochodu i przerabiania numerów VIN.
@ WSTYD DLA SZCZECIN
2025-10-30 13:44:50
Ty jesteś wstydem dla Szczecina! Jakie masz prawo oceniać na podstawie kłamstw Tuska! Ten może niebawem skończyć jak rumuński Tiałszesku. Przeginanie Żurka i lewej prokuratury wku...a już normalnych ludzi.Giertych, Grodzki, Nowak niewinni,a ludzie , których ich nakryli na gorącym uczynku winni.Jak taką sprawiedliwość prezentujesz,to lepiej się nie ujawniaj!
Suche liczby
2025-10-30 13:28:54
16 i pół miliona złotych dotacji to tylko 4.000 miesięcznych wypłat brutto dla robola tyrajacego w tamtych latach za najniższą krajową. To dzieląc przez 12 miesięcy to tylko 310 lat zasuwania u prywaciarza. Co za te kasę zrobili dla ludzi, poczytajcie sobie. Ja tylko chciałem pokazać skalę jaka dzieli wybrańca narodu od tych co co go wybrali. Jakiś ksiądz miał dostac 98 milionów na działalność dla pokrzywdzonych i to tylko rok miał prowadzić gratis by spełnić warunki umowy. Też bym tak chciał.
apropos
2025-10-30 13:13:28
Panie Matecki! Kto panu powiedział że zostanie pan wybrany do nastepnej kadencji sejmu? Mysli pan że duzo zostało na naszej zachodniopomorskiej ziemi idiotów? Proponuję wziąć przykład z posłanki z Gryfina i wystartowac np z Radomia bo oni mają reprezentacje "dziwnych" posłow.
mdm
2025-10-30 13:09:30
Ciekawe, za jakie pieniądze Matecki kupił mieszkanie, skoro zaraz po wybuchu afery je przepisał bodaj na rodziców?
normalny obywatel
2025-10-30 12:34:48
Czyli jednak rząd pana premiera Donalda Tuska stawia na Igrzyska. No cóż, co im pozostało, ale na szczęście ludzie po dwóch latach już dokładnie wiedzą, jak są realizowane obietnice wyborcze i mają już dość tego wiecznego biadolenia „PiS zły, PiS zły, PiS zły”. Zdroworozsądkowo myślący obywatel naszego kraju oczekuje czego innego. Może za dwa lata doczekamy się normalności i skończy się ta nienawiść. Póki co czeka nas dwa lata Igrzysk.
Szczecinie
2025-10-30 12:25:16
SZCZECIN PRZEPRASZA ZA MATECKIEGO
NA Każdym moście i wiadukcie powinno być powieszone takie hasło!!!!!!!! Ręce opadają za takich wybrańców Narodu. Facet do końca życia nie powinien nawet popielniczek wytrząsać w jakimikolwiek urzędzie czy innej instytucji.
Zero Zero
2025-10-30 12:23:10
Przecież te zarzuty to wymyslone hipotezy. Ale mając dowody na swoją obrone to przecież minister powiedział że musi mieć w sądach zaufanych ludzi. Zaufani ludzie to tacy co bez słów rozumieją co ma na myśli władza. Skończy się tak że jak przykdą po szarego obywatela to powie on: milczałem jak przyszli po Matuszkiego bo był przecież jakimś pisiorem....
Odpowiedz inaczej -
2025-10-30 12:11:37
"...świadczących o tym, że byłem zatrudniony." Odpowiedz - czy świadczyłeś tam pracę - nie czy byłeś zatrudniony. Polacy już myślą, więc do rzeczy.
rybak
2025-10-30 12:04:24
zwolnił się etat w lasach państwowych- kwalifikacje- nic nie trzeba robić
Dziwna przypadłość
2025-10-30 11:59:21
Jak łapią każdego Pisiora podczas malwersacji lub kradzieży za rękę to WSZYSTKO JEST ZEMSTĄ POLITYCZNĄ🫣🫣🫣
komu chcesz sprzedać ten kit ??
Mocodawca Zero ma 26 zarzutów 😁
WSTYD DLA SZCZECINA
2025-10-30 11:55:40
Buta i arogancja / Minister Ziobro miał do wydania ok 200 mln - we własnej gestii i na tym skorzystał Pan Poseł Matecki . Cały szczeciński PIS powinien się zapaść pod ziemie - ale dla mnie największą niegodziwością była akcja przeciwko Pani Poseł M.Filiks - wykonując grzecznie instrukcje typu "ucisz MF bo nam się do Lasów Państwowych (w gestii Ziobry) wchodzi z kontrolą" . Tutaj Pan Matecki obiecywał, że zniszczy redakcje która to ujawniła - ale jakoś cisza . Szczecin NIE CHCE MATECKIEGO !!!
robal
2025-10-30 11:52:57
świetna informacja, zapewne długopis 2 go finalnie ułaskawi ale mandat posła poleci!