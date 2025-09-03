Macierewicz usłyszał zarzut ujawnienia informacji niejawnych

Fot. PAP/Rafał Guz

Prokuratura Krajowa poinformowała w środę o postawieniu b. szefowi MON, posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi zarzutu ujawnienia w l. 2018–2022 informacji niejawnych dotyczących katastrofy smoleńskiej. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

„Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej przedstawili Antoniemu Macierewiczowi, posłowi na Sejm RP i byłemu Ministrowi Obrony Narodowej, zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego” - podał w komunikacie rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Dodał, że prokuratorzy przedstawili Macierewiczowi zarzut ujawnienia w latach 2018–2022 informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne” i „Zastrzeżone” oraz innych chronionych danych dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

Według prokuratury miało to nastąpić w związku z pełnioną przez niego funkcją przewodniczącego podkomisji smoleńskiej i członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, poprzez podanie do publicznej wiadomości treści pochodzących z dokumentów objętych tymi klauzulami.

„Przesłuchany w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych” - dodał prok. Nowak.

Copyright