Zarzuty dla kierowcy po wypadku z karetką

Do 8 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który w piątek ok. godz. 10.50 kierował mercedesem i zderzył się z jadącą na sygnale karetką. W wyniki wypadku, do którego doszło na pl. Szyrockiego, 4 osoby zostały ranne. Zginęła też kobieta oczekująca na przystanku na tramwaj.

Karetka jechała w kierunku Pomorzan do mężczyzny, który zasłabł. Na wjeździe w al. Powstańców Wielkopolskich uderzył w nią osobowy mercedes, jadący od ul. Mieszka I. Jego kierowca, dwóch ratowników z karetki i jadąca z nimi studentka odbywająca praktyki w pogotowiu zostali ranni. Niestety, siła uderzenia była tak duża, że ambulans zjechał z jezdni, przejechał przez torowisko tramwajowe i chodnik, zatrzymując się dopiero na płocie odgradzającym przystanek od kolejnej jezdni. Wjechał w kobietę oczekującą na tramwaj, która zginęła na miejscu.

Jak informuje prokuratura, kierujący mercedesem został przesłuchany i zostały mu postawione zarzuty. Prokuratura uznała, że nieumyślnie naruszył on zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, czego skutkiem było śmiertelne potrącenie. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności. Materiał dowodowy jest jednak nadal gromadzony. ©℗

