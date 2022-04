Na pomoc uchodźcom. Ambulans dla Mołdawii

Kolejny ambulans z zasobów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazuje Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Karetka trafi do Mołdawii, która także pomaga ludności ukraińskiej opuszczającej swój kraj w związku z rosyjską inwazją.

Karetka to Mercedes Benz 319 Sprinter z 2013 roku. Jest wyposażona w podstawowy sprzęt ratunkowy: nosze, podbieraki, krzesełko kardiologiczne i instalację tlenową. Ambulans jest gotowy do jazdy, w pełni sprawny technicznie, posiada aktualne przeglądy. Wartość daru to ponad 125 tys. zł.

Pojazd trafi docelowo do Kiszyniowa. To w tym mieście najczęściej uciekający przed wojną obywatele Ukrainy szukają schronienia. Od 24 lutego br. granicę ukraińsko-mołdawską przekroczyło 270 tysięcy osób.

Przekazanie karetki odbyło się w poniedziałek (11 kwietnia) w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli konsul honorowy Republiki Mołdawii Aleksander Łaskawer, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor pogotowia Roman Pałka. Obecni byli także kierowcy, którzy w ub. tygodniu dostarczyli dary medyczne do ukraińskich Czerniowców.

(KSz)