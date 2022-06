Wypadek karetki w Szczecinie. Jedna osoba nie żyje, cztery są poszkodowane

Coraz więcej szczegółów dociera z miejsca tragedii, do której doszło w pobliżu pl. Szyrockiego w Szczecinie. Niestety, potwierdzają się informacje o ofierze śmiertelnej.

- Do wypadku doszło o godz. 10.49 - informuje Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Karetka jechała na sygnale do wezwania. Wynikało z niego, że na Pomorzanach zasłabł mężczyzna.

Niestety, na skrzyżowaniu al. Piastów z ul. Mieszka I doszło do zderzenia z osobowym mercedesem. Jego kierowca z urazem głowy, przytomny i w stanie stabilnym został przewieziony do szpitala. Ranni zostali także dwaj ratownicy z karetki (uraz głowy i uraz biodra) oraz jadąca z nimi studentka, odbywając praktyki w pogotowiu.

- Do zasłabnięcia zadysponowano inny zespół, natomiast na miejsce wypadku skierowano sześć zespołów - dodaje Paulina Heigel. - Z naszej karetki, która zaczęła się palić, wyciągnięto poszkodowanych. Niestety, po zderzeniu z autem osobowym wjechała ona w przystanek, na którym stali pasażerowie.

W dzisiejszym, tragicznym wypadku z udziałem karetki pogotowia ratunkowego przy pl. Szyrockiego w Szczecinie zginęła jedna osoba. https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/wypadek-karetki-w-szczecinie-jedna-osoba-nie-zyje-cztery-sa-poszkodowane/ Opublikowany przez 24Kurier.pl - serwis gazety Kurier Szczeciński Piątek, 17 czerwca 2022

Jedna ze stojących tam osób - prawdopodobnie kobieta - została zmiażdżona i zginęła na miejscu. Więcej na ten temat służby nie są w stanie nic powiedzieć, dopóki ciało nie zostanie wydobyte spod rozbitego ambulansu.

Ruch tramwajów na odcinku pl. Kościuszki do Pomorzan został wstrzymany. Kursują tam dwa autobusy zastępcze. Tramwaje linii 1 kursują z os. Zawadzkiego, al. Wojska Polskiego i trasą 9 do pętli przy Potulickiej, natomiast linia 11 od pl. Kościuszki została przekierowana do Gumieniec.

Utrudnienia w ruchu, także samochodowym, mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu tragedii pracuje prokurator. ©℗

Tomasz Tokarzewski

***

Wcześniejsza informacja:

Mamy kolejne, niestety tragiczne, informacje na temat dzisiejszego (17 czerwca) wypadku z udziałem karetki pogotowia ratunkowego przy rondzie Jana Szyrockiego w Szczecinie. Do zdarzenia doszło ok. godz. 10.50.

- Z naszych informacji wynika, że doszło tam do zderzenia karetki pogotowia ratunkowego z autem osobowym. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba zginęła - informuje sierż sztab. Paweł Pankau, oficer prasowy KMP w Szczecinie.

Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i prowadzi czynności, które pozwolą ustalić okoliczności wypadku.

- Niestety, jedna osoba zginęła, kolejne cztery są poszkodowane - mówi mł.asp. Przemysław Majer. - Na miejscu pracują 3 nasze zastępy.

***

Wcześniejsza informacja:

Groźny wypadek przy rondzie Jana Szyrockiego w Szczecinie. Karetka pogotowia ratunkowego rozbiła się dziś (17 czerwca) na przystanku tramwajowym. Jak relacjonują świadkowie, w jej wnętrzu są zakleszczeni ratownicy.

Na miejscu są karetki pogotowia, straż pożarna i policja. Ruch tramwajowy w kierunku Pomorzan został wstrzymany.

Więcej informacji wkrótce. ©℗

ToT