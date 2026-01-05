Zapomniana przez drogowców

Kto tylko może powinien szerokim łukiem omijać drogę wojewódzką 119, (dawna stara trójka), prowadzącą ze Szczecina, przez Pyrzyce, Lipiany i dalej do Gorzowa Wlkp.

Mimo ostrzeżeń o opadach śniegu i mrozie, drogowcy nie kwapią się z jej odśnieżaniem. Na całej swojej długości, przypomina jedno wielkie lodowisko. Swoje robi też wiatr, nawiewając śnieg z pól. Co najdziwniejsze, widać na niej pługopiaskarki, które nie odgarniają śniegu, ani nie posypują jezdni piaskiem. Jadą sobie w najlepsze, przejeżdżając kilometry trasy. Na drodze tej bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych. Czyżby zapomniały o niej służby odpowiedzialne za jej zimowe utrzymanie? Dlatego ostrzegamy przed poruszaniem się po niej.

Tekst i fot. (sja)

