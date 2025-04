Tatry: już trzeci stopień zagrożenia lawinowego; zima wróciła z impetem

Fot. PAP/Grzegorz Momot

Ratownicy TOPR ogłosili w niedzielę rano wzrost zagrożenia lawinowego do trzeciego stopnia. "Trójka” obowiązuje powyżej 1700 m n.p.m. W nocy nastąpił gwałtowny nawrót zimy w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu leży już niemal 80 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -14 st. C.

„W związku z większymi niż prognozowane opadami śniegu stopień zostaje zmieniony na trzeci. Opadom śniegu towarzyszy bardzo silny wiatr, w wyniku czego warunki są bardzo niekorzystne” – poinformował dyżurny ratownik TOPR w najnowszym komunikacie lawinowym.

W wyższych partiach Tatr panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki w większości są nieprzetarte, przez co ich przebieg może być niewidoczny. W ciągu dnia prognozowane jest duże zachmurzenie oraz zamglenie, szczególnie w partiach szczytowych.

Trzeci stopień zagrożenia oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą zejść samoistnie.

Warunki określane są jako w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się po terenie zagrożonym wymaga dużego doświadczenia, doskonałych umiejętności oceny lokalnego zagrożenia oraz znajomości terenu. Szczególnie należy unikać stoków o niekorzystnej wystawie lub położonych na wysokościach wskazanych w komunikacie. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa – zalecają ratownicy.

Intensywne opady śniegu pogorszyły także warunki na podhalańskich drogach. W Zakopanem w nocy spadło ok. 10 cm świeżego śniegu. Jezdnie są śliskie, miejscami zalega błoto pośniegowe. Na trasach pracują pługopiaskarki, jednak kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Prognozy dla Tatr i Podhala przewidują dalsze opady śniegu w wyższych partiach gór, a także deszcz ze śniegiem na niższych wysokościach. W Tatrach utrzyma się mróz – na szczytach temperatura pozostanie poniżej -10 st. C. Poprawy pogody można się spodziewać dopiero w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia.

