Pierwszy wyjazd sprzętu zimowego podczas tegorocznej akcji zima w Szczecinie

Fot. Ryszard Pakieser

W nocy z poniedziałku na wtorek przed północą na wszystkie główne ciągi komunikacyjne w Szczecinie wyjechały piaskarki.

- Posypywane były ulice na prawobrzeżu jak i na lewobrzeżu Szczecina. Pracami objęte zostały ulice, po których kursuje komunikacja miejska, mosty wiadukty oraz ulice o dużym nachyleniu - informuje Marta Kwiecień - Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

We wtorek po godz. 9 rano sprzęt firm MPO i Remondis, z którymi ZDiTM zawarł umowy na utrzymanie zimowe, nadal pracował. Główne ulice były już czarne i mokre, a prace prowadzono na drogach, które pokryte były jeszcze cienką warstwą lodu.

(k)

