Loty do Sharm El-Sheikh. Nowy zimowy kierunek czarterowy z lotniska Szczecin-Goleniów

Sharm El-Sheikh słynie m.in. z bardzo dużej bazy hotelowej. Fot. materiały prasowe

Po kilkunastu latach przerwy na lotnisko Szczecin-Goleniów powracają zimowe loty czarterowe. Touroperator JoinUp! Polska we współpracy z liniami SkyUp Airlines 22 grudnia uruchomi bezpośrednie rejsy do popularnego egipskiego kurortu – Sharm El-Sheikh. Odbywać się mają w każdy poniedziałek.

Sharm El-Sheikh to jeden z najchętniej odwiedzanych kurortów nad Morzem Czerwonym. Słynie z gwarancji słonecznej pogody, krystalicznie czystej wody, piaszczystych plaż oraz bardzo dużej bazy hotelowej. W ofercie touroperatora do wyboru dostępnych jest aż 140 hoteli.

– Z każdym rokiem rozwijamy siatkę połączeń czarterowych, odpowiadając na rosnące zainteresowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego wakacjami w ciepłych krajach, w tym również zimą – mówi Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. – Bezpośrednie loty do Sharm El-Sheikh to nie tylko wygoda, ale i impuls rozwojowy dla naszego lotniska, szczególnie w momencie rozpoczęcia prac związanych z budową nowego terminala pasażerskiego, pokazując, jak potrzebna jest to inwestycja. Cieszymy się, że możemy wspólnie z Join UP! Polska zaoferować pasażerom tak atrakcyjny kierunek.

Poniedziałkowe wyloty pozwolą zaplanować zarówno tygodniowe wakacje, jak i dłuższe dwutygodniowe pobyty.

– Naszym priorytetem jest, aby pasażerowie mogli rozpocząć podróż jak najbliżej domu – podkreśla Agnieszka Mrozek, dyrektor zarządzająca Join UP! Polska. – Nowe połączenie ze Szczecina do Sharm El-Sheikh to większa wygoda dla mieszkańców regionu i dodatkowa przewaga dla naszych partnerów agencyjnych, którzy mogą oferować swoim klientom szeroką paletę wylotów z różnych części Polski. Dbamy o to, by wymarzone wakacje były w zasięgu ręki – z wylotem blisko domu, sprawną organizacją i pełnym komfortem podróży.

Zimowe wakacje z wylotem z Goleniowa do Sharm El-Sheikh dostępne są u wielu agentów w biurach podróży w całym regionie. Aktualną ofertę czarterową można znaleźć na stronie: https://airport.com.pl/loty/czartery/.

(ek)