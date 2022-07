Zalany magazyn. Szczecińska cerkiew wstrzymuje wydawanie darów

Piątkowa ulewa i zalane ulice Szczecina dały się we znaki wielu osobom i instytucjom. Podtopione zostały samochody, podziemne garaże, sklepy i parkingi. Poszkodowana jest także szczecińska cerkiew pw. św. Mikołaja, w której podtopieniu uległ magazyn z darami dla uchodźców z Ukrainy.

Punkt wydawania pomocy uchodźcom zlokalizowano w częściowo wybudowanym domu parafialnym uległ całkowitemu zalaniu. To wymusiło - po ponad 4 miesiącach - wstrzymanie wydawania darów.

- Jak informują organizatorzy akcji pomocy - "wracamy do naszej codziennej pracy - pomaganiu celowanemu. To mamy od zawsze w zakresie czynności. No i musimy trochę zająć się budową, żeby móc w przyszłości pomagać w lepszych warunkach".

(t)