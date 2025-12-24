Środa, 24 grudnia 2025 r. 
Zakaz, narkotyki i ucieczka

Policjanci pełniący służbę patrolową na terenie gminy Kamień Pomorski podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Fiat. Mężczyzna nie reagował na nadawane sygnały świetlne i dźwiękowe. W pewnym momencie zjechał w boczną drogę, gdzie pojazd ugrzązł w błocie.

Po zatrzymaniu samochodu kierujący opuścił pojazd i podjął próbę ucieczki. Nie reagował na wydawane polecenia, w związku z czym policjanci zastosowali środki przymusu bezpośredniego, uniemożliwiając dalszą ucieczkę. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto znajdował się pod wpływem środków odurzających. Został przewieziony do szpitala w celu pobrania krwi do badań, a sprawa będzie miała dalszy bieg procesowy.

Policja przypomina, że lekceważenie sądowych zakazów, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków oraz próby ucieczki przed kontrolą drogową kończą się poważnymi konsekwencjami prawnymi.

