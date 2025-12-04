Wręczył narkotyki nieumundurowanym policjantom, myśląc, że to klienci

Fot. KMP Szczecin

Policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę, który podczas kontroli klatki schodowej… sam podał funkcjonariuszowi woreczek z suszem roślinnym. Interwencja doprowadziła do zabezpieczenia większej ilości narkotyków.

Mundurowi realizowali czynności związane z informacją o możliwym rozprowadzaniu środków odurzających w budynku. Po wejściu do klatki schodowej policjanci napotkali mężczyznę, który zapytał jednego z nich „to wy?”, po czym wręczył mu woreczek strunowy z zielonym suszem. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali mężczyznę.

W mieszkaniu wskazanym przez 19-latka policjanci ujawnili łącznie prawie 30 gramów substancji zabronionych, 7 telefonów oraz gotówkę w kwocie 1560 złotych. Wszystkie przedmioty zabezpieczono jako materiał dowodowy.

Za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi do 3 lat pozbawiania wolności. Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

