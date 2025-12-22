Przewoził 10 kg marihuany wartej prawie pół miliona złotych

Fot. KPP w Sławnie

Policjanci sławieńskiej drogówki patrolując drogę krajową nr 6 w rejonie miejscowości Noskowo zwrócili uwagę na kierującego renault kangoo. Pojazd miał liczne uszkodzenia, co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy i skłoniło ich do zatrzymania auta do kontroli drogowej. Jej wyniki przerosły ich najśmielsze podejrzenia.

Podczas kontroli 52-letni mężczyzna zachowywał się nerwowo, dlatego policjanci postanowili dokładniej sprawdzić jego auto. W bagażniku znaleźli dwa pełne worki foliowe. Mężczyzna początkowo twierdził, że przewozi odpady budowlane, jednak po chwilo okazało się, że w workach znajdowało się łącznie 10 kilogramów suszu roślinnego.Policjanci zabezpieczyli znalezione substancje, a mieszkaniec Bydgoszczy został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

- Wstępne badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz to marihuana. Według szacunków, czarnorynkowa wartość znalezionych narkotyków wynosi blisko pół miliona złotych - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Policjanci zgromadzoną w tej sprawie dokumentację przekazali do Prokuratury Rejonowej w Sławnie. Prokurator wszczął śledztwo, przesłuchał zatrzymanego 52-latka i przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Wystąpił również z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy w Sławnie przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował mężczyznę na okres dwóch miesięcy. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

