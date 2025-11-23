Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali 28-latka po narkotykach i bez prawa jazdy

Fot. KMP Szczecin

Prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Co gorsza, nigdy nie miał prawa jazdy, a jego samochód nie spełniał żadnych wymogów dopuszczenia do ruchu.

Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli 28-letniego kierującego, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Szybko okazało się, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem narkotyków. To jednak był dopiero początek ujawnionych nieprawidłowości.

Jak się bowiem okazało, zatrzymany nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Auto, którym się poruszał, nie miało ważnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dodatkowo policjanci ustalili, że numery rejestracyjne zamontowane na pojeździe pochodziły z innego samochodu. 28-latek tłumaczył, że tablice należą do drugiego auta, które – jak twierdził – stoi zaparkowane przed jego posesją.

Mężczyzna zakończył jazdę na miejscu kontroli. Pojazd został odholowany, a on sam odpowie za szereg popełnionych wykroczeń i przestępstw.

