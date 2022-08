Rozłożą most pontonowy. Połączy lewy brzeg miasta z Łasztownią

„Żagle 2022” w Szczecinie to nie tylko prezentacje przepięknych żaglowców czy oldtimerów. To również mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Mieszkańcy i turyści podczas tego żeglarskiego święta będą mogli korzystać z mostu pontonowego, żeby łatwiej przemieszczać się pomiędzy strefami, w których te wydarzenia będą się odbywały – pomiędzy lewym brzegiem miasta i Łasztownią.

Montaż mostu rozpocznie się już 17 sierpnia. Jego pierwsze elementy zaczną przypływać już 16 sierpnia. Dostarczą je saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina (Podjuchy).

19 sierpnia około godziny 10 most zostanie udostępniony wszystkim mieszkańcom i turystom. Zlokalizowany będzie pomiędzy Bulwarem Piastowskim, a Bulwarem Gdyńskim – w sąsiedztwie restauracji Ładoga. Tuż obok znajdzie się scena główna, na której wystąpi m.in. Viki Gabor, Patrycja Markowska czy Grzegorz Hyży.

Most będzie otwarty 19 i 20 sierpnia do godz. 2, a 21 sierpnia – do godz. 22. Jego demontaż rozpocznie się 22 sierpnia po godzinie 7 rano.

(sag)