Pierwsza jednostka już przypłynęła do Szczecina - to litewski Brabander. Jachty i żaglowce będą sukcesywnie przypływać do grodu Gryfa po zakończonych Regatach Bałtyckich.

A już w piątek o godz. 16 oficjalnie rozpocznie się trzydniowe wydarzenie „Żagle 2021”, które zagości na Wałach Chrobrego, bulwarach oraz Łasztowni.

(isz)