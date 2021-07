Żagle 2021 w ten weekend. Od środy zmiany w organizacji ruchu

Od środy (28 lipca) szczecinianie muszą się przygotować na jeszcze większe utrudnienia w ruchu. Część ulic w okolicach Łasztowni i Wałów Chrobrego będzie bowiem wyłączona z ruchu. – Mieszkańcy pobliskich mieszkań mogą odebrać przepustki umożliwiające im przejazd w Biurze Przepustek przy ul. Jana z Kolna 6 – informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki miejskiej Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

– Największe wydarzenia w naszym mieście zawsze wiążą się ze zmianami w organizacji ruchu i transportu zbiorowego. Część ulic będzie zamknięta, a na trasach pojawią się dodatkowe autobusy i tramwaje. Wszystko po to, aby ułatwić mieszkańcom komunikację z terenem wydarzenia, a także sprawny powrót do domu. Prosimy kierowców i pasażerów o zapoznanie się z tym, co czeka ich w czasie Żagli 2021 – apeluje Celina Wołosz.

Czasowa organizacja ruchu trwająca od środy 28 lipca do wtorku 3 sierpnia podzielona zostanie na kilka etapów. 28 lipca (środa) o godz. 00.01 nastąpi zamknięcie ulic: Wendy i Zbożowej od skrzyżowania z ul. Spichrzową. Zamknięte też zostaną ulice: Komandorska, Admiralska, Wawelska (od Jarowita), Wały Chrobrego, Henryka Pobożnego (na odcinku od ul. Szczerbcowej do Zygmunta Starego), Małopolska od skrzyżowania z ul. Jarowita.

Film: Dariusz Gorajski



W piątek (30 lipca) o godz. 00.01:

ul. Władysława IV całkowite zamknięcie od skrzyżowania z ul. Floriana. Wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami,

ul. Jana z Kolna zawężenia jezdni i parkingów. Ruch ciągiem ul. Jana z Kolna zachowany zostanie dwoma pasami ruchu ograniczenie prędkości do 30 km/h,

ul. Zygmunta Starego – częściowe ograniczenia od ul. Henryka Pobożnego do ul. Jarowita. Wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami,

ul. Zygmunta Starego – całkowite zamknięcie od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego,

ul. Zygmunta Starego od ul. Starzyńskiego do ul. Matejki wyznaczenie postojów TAXI,

ul. Szczerbcowa – częściowe ograniczenia od ul. Henryka Pobożnego do ul. Wały Chrobrego. Wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami,

ul. Szczerbcowa – całkowite zamknięcie od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego,

ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Szczerbcowej – ruch jednokierunkowy,

ul. Jarowita – częściowe ograniczenia na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Małopolskiej. Wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami.

W poniedziałek (2 sierpnia) o godz. 5.00 zamknięte ulice: Wendy i Zbożowa (od skrzyżowania z ul. Spichrzową), Komandorska, Admiralska, Wawelska (od ul. Jarowita), Wały Chrobrego, Henryka Pobożnego (na odcinku od ul. Szczerbcowej do Zygmunta Starego), Małopolska (od skrzyżowania z ul. Jarowita). Na ul. Storrady wjazd zostanie ograniczony (wjazd wyłącznie dla pojazdów z przepustkami).

We wtorek (3 sierpnia) o godz. 5.00 nastąpi powrót do stałej organizacji ruchu.

– Zachęcamy do pozostawienia samochodu na parkingach i skorzystanie z komunikacji miejskiej. Poza parkingiem na ulicy Turkusowej oraz P&R na Hangarowej uzgodniony został dodatkowy dla samochodów osobowych na terenie Selgrosa (możliwość przesiadki na tramwaj 7 i 8 z pętli Turkusowa) – tłumaczy rzeczniczka. – Na czas wydarzenia komunikacja miejska zostanie wzmocniona, a w rezerwie będą dodatkowe autobusy i tramwaje. Kursy tych pojazdów będą się odbywały na polecenie Centrali Ruchu.

Celina Wołosz zapowiada, że w rejonie Łasztowni przygotowany zostanie specjalny przystanek, do którego wieczorem będą dojeżdżały dodatkowe, wieczorne kursy linii 75, 81 i 835.

W dniach 30 – 31 lipca nastąpi wydłużenie kursowania linii tramwajowych 1, 6, 7, 8, 11, 12 do godz. 1.00 z częstotliwością co 30 min. Nastąpi również wydłużenie kursowania nw. linii autobusowych do godz. 1.00 z częstotliwością: linie 75 i 107 co 10 min, linie A i B co 20 min, linia 835 co 15 min, linie 64, 68, 71, 73, 79, 81, 96, 102, C – co 30 min

Uruchomiona będzie dodatkowa linia autobusowa 865 na trasie Turkusowa – os. Bukowe – os. Nad Rudzianką – Turkusowa w godz. 23:19 – 1.37 z częstotliwością co 30 min.

Przekierowane zostaną linie 61 i 87 przez ul. Wyszyńskiego (piątek od 19.00 oraz sobota i niedziela od godz. 1100). Przekierowana też będzie linia 835 przez ul. Wyszyńskiego (piątek i sobota od godz. 20.00);

Ekspedycja dodatkowych autobusów po zakończeniu koncertu w sobotę w Netto Arenie.

1 sierpnia będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy

– Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym z POLREGIO sp. z o.o, w pociągach przewoźnika kursujących do i ze Szczecina Głównego, w granicach administracyjnych miasta Szczecin, tj. między stacjami Szczecin Główny, Szczecin Gumieńce, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Podjuchy honorowane są wszystkie bilety okresowe ZDiTM oraz ulgi i zwolnienia – dodaje Celina Wołosz.

(isz)