Żądanie legalnej aborcji. Baner na Trasie Zamkowej

Na krótko - w sobotę (22 maja) - na Trasie Zamkowej zawisł baner z hasłem: "Polki żądają legalnej aborcji". O prawach kobiet w ten sposób po raz kolejny przypomniały szczecińskie aktywistki Fundacji Równie: Dagmara Adamiak i Andrea Strauss.

Tak potem tłumaczyły motywy tej akcji:

"Dla polskiego rządu ważniejsza jest moralność kościoła katolickiego niż realne potrzeby polskich kobiet. Nie zgadzamy się na to. Dzisiaj mija 7 miesięcy od wyroku TK, który doprowadził do cierpienia Polek. Okazuje się, że liczba aborcji wcale się nie zmniejszyła. Niedawno odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu praw kobiet, podsumowującego te ostatnie miesiące po wydaniu i opublikowaniu wyroku. Specjaliści wskazują, że pojawiła się nowa grupa pacjentek - kobiety znajdujące się w kryzysie psychicznym, kiedy dowiadują się, że będą musiały donosić ciężko uszkodzony płód, który nie przeżyje. Polki muszą radzić sobie same i przerywać ciąże poza systemem. Domagamy się, aby system był podporządkowany pod nasze potrzeby, a nie potrzeby kleru".

Ustały marsze w obronie kobiet, ale nie walka o ich prawa. Czego dowodem była choćby sobotnia akcja banerowa w Szczecinie. Trwała zaledwie godzinę. Natomiast na społecznościowej stronie Fundacji Równie stale jest dostępny numer telefonu do aborcji bez granic.

(an)