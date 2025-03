Zachodniopomorscy strażacy wciąż protestują

Na ulicach Szczecina można spotkać wozy strażackie oznakowane protestacyjnymi transparentami. Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Polscy strażacy, w tym ci z województwa zachodniopomorskiego, prowadzą akcję protestacyjną. Domagają się poprawy warunków finansowych i zrównania standardów z obowiązującymi w wojsku. W czwartek 20 lutego odbyło się posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa, a w piątek 21 lutego doszło do kolejnego spotkania przewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza z ministrem Tomaszem Siemoniakiem.

Dużą część rozmowy poświecono doprecyzowaniu kwestii związanych z planowanym wprowadzeniem świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz podkreślił, że aby móc mówić o rozwiązaniach tożsamych z tymi, które dotyczą żołnierzy zawodowych, nowo projektowana ustawa powinna przewidywać także odprawę mieszkaniową. Minister Siemoniak zgodził się, że założeniem jest dopasowanie rozwiązań, jednak z uwagi na koszty takich regulacji muszą być one rozłożone w czasie. Celem jest doprowadzenie rozwiązań do poziomu, jaki obowiązuje w MON.

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz wnioskował również o wprowadzenie dla strażaków PSP świadczenia dla osób dojeżdżających do miejsca pełnienia służby. Tego typu świadczenia działają w innych formacjach, a przy wprowadzaniu zmian nie powinno następować ograniczanie uprawnień należnych funkcjonariuszom. MSWiA będzie analizowało to rozwiązanie. KSP NSZZ „Solidarność” oczekuje, że zostanie one wdrożone równolegle z przepisami mieszkaniowymi w służbach podległych MSWiA.

Zachodniopomorscy strażacy wciąż protestują. W ramach akcji po ulicach miasta jeżdżą wozy strażackie opatrzone banerami z logiem „Solidarności” oraz tymi informującymi o proteście.

(CK)