Zachodnie obejście. PiS apeluje do władz Szczecina i Polic

Małgorzata Jacyna - Witt, przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku zachodniopomorskim, zaapelowała do włodarzy Szczecina i Polic, aby mocniej skoncentrowali się na inwestycjach, które mają być skorelowane z budową zachodniego obejścia Szczecina. Według radnej to zadania o kluczowym znaczeniu.

Chodzi między innymi o takie przedsięwzięcia jak: dojazd do węzła Police, dojazd do węzła Dobra, dojazd do węzła Będargowo, inwestycje zapewniające właściwe skomunikowanie z węzłem Kijewo czy dokończenie obwodnicy śródmiejskiej w Szczecinie.

- Dojazd do węzła Police to inwestycja całkowicie nieprzygotowana - oceniła radna. - Samorządy na początku przyszłego roku muszą ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji tego odcinka. Za inwestycję odpowiedzialna jest gmina miasto Szczecin. Obecnie jest aktualizowana dokumentacja projektowa dla tej inwestycji, ale miasto nie ma tego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2026.

W kontekście budowy obwodnicy Mierzyna trzeba by było, zdaniem M. Jacyny - Witt, wyremontować także ul. Ku Słońcu w Szczecinie.

- To jest jedna wielka dziura - oceniła radna. - I o tym pan prezydent nie mówi. Za to mówi, że wątpi w powstanie zachodniego obejścia Szczecina. To ja wątpię, czy pan prezydent rozumie, jak poważna to dla nas inwestycja i jak konieczna jest współpraca rządu i samorządu po to, aby pieniądze wydane w jednej części były kompatybilne z pieniędzmi wydanymi w innej części.

M. Jacynie - Witt podczas spotkania z dziennikarzami towarzyszyli samorządowcy.

- Przy projektowaniu koncepcji zachodniego obejścia Szczecina w 2007, które trwało potem 10 lat, wykonano taką koncepcję wraz z raportem oddziaływania na środowisko, że się okazało, że Zakłady Chemiczne "Police" zostałyby bez gazu, torowisk i taśmociągów - mówił radny PiS z Polic, Mariusz Różycki. - Dopiero dzięki interwencji posła Artura Szałabawki i dzięki pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z panem dyrektorem Lendnerem na czele oraz z pracownikami ZCH "Police" pracowaliśmy ponad 2 lata, żeby z tego pata wybrnąć. Nie mogliśmy już przesunąć trasy w inne miejsce. W związku z tym nie było innego wyjścia, jak tunel pod obejście wydłużyć o półtora kilometra. ©℗

