Zachodnia Obwodnica Szczecina z najdłuższym tunelem w Polsce

Ok. 900 m od nabrzeża, 50 m pod nurtem Odry, powstaną dwa pięciokilometrowe tunele, które będą częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Fot. i film Facebook Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

„Gdyby nie czas rządów Platformy Obywatelskiej, tunel w Świnoujściu powstałby znacznie szybciej. To Prawo i Sprawiedliwość sprawiło, że region zachodniopomorski stał się jednym wielkim placem budowy. Wszystkie zapowiadane inwestycje są i będą konsekwentnie realizowane, jeśli PiS wygra kolejne wybory. A jest szansa, że wygra, bo jest wiarygodny". Takie słowa padły we wtorek na nabrzeżu Portu Morskiego w Policach. W jego pobliżu ma powstać tunel, będący częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

- Mówimy o budowie tak naprawdę 2 tuneli, każdy z nich będzie miał jezdnię dwupasmową utrzymaną w charakterystyce drogi ekspresowej - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda Zachodniopomorski. - Będzie to najdłuższy tunel w Polsce. Mamy zapewnione finansowanie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na poziomie 411 mln zł, przeznaczone na projektowanie i wykup gruntów. To oznacza, że blisko pół miliarda złotych już jest zainwestowane w Zachodnią Obwodnicę Szczecina.

Jak przypomniał wojewoda, kilka dni temu odbyło się spotkanie w Świnoujściu, w miejscu, gdzie spełniły się marzenia nie tylko mieszkańców miasta, ale także turystów i wielu Polaków. Tunel pod Świną został otwarty, stał się faktem.

- Został zrealizowany za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a zaczęło się od deklaracji prezesa Jarosława Kaczyńskiego złożonej w 2007 r. właśnie w Świnoujściu. I gdyby nie czas rządów Platformy Obywatelskiej, czas wielkiej dziury, tunel powstałby szybciej - dodał wojewoda. - Z tego tunelu korzystać będą nie tylko mieszkańcy Świnoujścia czy turyści, ale także obywatele Niemiec, którzy, mam nadzieję chętnie teraz będą jeździć do polskich kurortów, o czym zresztą już pisze z pewną trwogą i zakłopotaniem niemiecka prasa.

Wracając do roku 2007 wojewoda tłumaczył, że słowa Jarosława Kaczyńskiego były zobowiązaniem, które właśnie zostało wypełnione. Jarosław Kaczyński będąc na otwarciu tunelu w Świnoujściu równie zdecydowanie powiedział, że powstanie Zachodnia Obwodnica Szczecina.

- A tutaj powstaną dwa tunele blisko pięciokilometrowe, bo słowo dane przez premiera Kaczyńskiego ma swoją wagę, jest autentyczne i zostanie dotrzymane - zapewnił Bogucki. - Zachodnie Obejście Szczecina to nie tylko korzyści dla mieszkańców Szczecina, ale dla całej aglomeracji, dla wszystkich gmin ościennych. Jeśli tylko wyborcy dadzą nam mandat do rządzenia przez kolejne lata, to my tę obwodnicę wybudujemy.

- Jeśli chodzi o budowę tras szybkiego ruchu, przekształciliśmy zachodniopomorskie w wielki plac budowy. „Trójka" na ukończeniu, w budowie „11" i „10", S6 jeśli chodzi o odcinki od Koszalina do Gdańska też już jest w procesie budowlanym - wyliczał poseł Leszek Dobrzyński. - Przed nami ta największa, najważniejsza, czyli obwodnica Szczecina. To będzie zdobyta korona, ona będzie zwieńczeniem jeśli chodzi o trasy główne szybkiego ruchu w regionie.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 4.7.2023 r.

Tomasz TOKARZEWSKI