Obwodnica Przecławia i Warzymic na ostatniej prostej

Fot Dariusz Gorajski

Na budowie obwodnicy Przecławia i Warzymic gotowa jest już kompletna nawierzchnia na jezdniach głównych. Prowadzone są jeszcze roboty przy rondzie, które połączy nową obwodnicę z obecnym przebiegiem DK13. Wykonywane jest oznakowanie poziome, ogrodzenie drogi, bariery energochłonne i roboty wykończeniowe. W III kwartale tego roku szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje zakończyć inwestycję i udostępnić drogę do ruchu.

Dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) ma długość 4,2 km. Rozpoczyna się od ronda Hakena w Szczecinie, a kończy na włączeniu w obecną DK13 na południe od Przecławia. Nowa trasa udrożni przejazd DK13 ze Szczecina w kierunku autostrady A6. Obecnie w Przecławiu i Warzymicach codziennie są zatory drogowe, ponieważ jest to zarówno trasa w kierunku autostrady, jak i droga prowadząca do wielu osiedli mieszkaniowych. Znajduje się tam dużo skrzyżowań i przejść dla pieszych. Po oddaniu obwodnicy ruch tranzytowy zostanie oddzielony od ruchu lokalnego. Komunikację ułatwią też prowadzące do węzła Przecław drogi wybudowane przez Gminę Kołbaskowo, które mają być oddane do ruchu razem z obwodnicą.

– Odcinek obwodnicy Przecławia i Warzymic, który jest obecnie budowany, to pierwszy etap realizacji nowego przebiegu DK13 od Szczecina do granicy polsko-niemieckiej w Rosówku – informuje Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie. – Planowana jest realizacja II etapu obwodnicy, w ramach którego powstać ma nowy węzeł na połączeniu autostrady A6 i DK13 (węzeł Szczecin Zachód).

Jak dodaje, dalej na południe od autostrady A6 rozpoczynać się będzie obwodnica Kołbaskowa, która jest przewidziana do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 została w ostatnich tygodniach uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla nowego węzła na autostradzie A6 i DK13 trwają procedury uzyskiwania tej decyzji.

(ek)