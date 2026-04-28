Zabrali cztery prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości

Policjanci z powiatu gryfińskiego w ciągu tygodnia wykryli cztery przypadki rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierowców, które zakończyły się zatrzymaniem ich prawa jazdy.

Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek na drodze krajowej nr 26. Funkcjonariusze z nieoznakowanego radiowozu zatrzymali 48-letniego kierowcę toyoty, który poza obszarem zabudowanym jechał z prędkością 144 km/h.

Tego samego dnia, w Trzcińsku-Zdroju, policjanci skontrolowali 26-letniego kierującego volkswagenem. W terenie zabudowanym poruszał się on z prędkością 104 km/h.

Do trzeciej interwencji doszło w środę na drodze krajowej nr 31. 45-letni kierowca przekroczył dozwoloną prędkość aż o 59 km/h, jadąc 149 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h.

Ostatnia kontrola miała miejsce również w środę, w Chojnie. 31-letni kierowca volkswagena przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 61 km/h, jadąc 111 km/h przy dopuszczalnych 50 km/h.

Wszyscy kierowcy stracili prawo jazdy na 3 miesiące. Dwóch pierwszych zostało ukaranych mandatami w wysokości 1500 zł i otrzymało po 13 punktów karnych. Trzeci, ze względu na recydywę, zapłacił mandat w wysokości 3000 zł i otrzymał punkty karne. Ostatni kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi.

