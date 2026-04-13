Dwa zakazy prowadzenia i ponad 3 promile w organizmie

Na drodze pomiędzy Starzycami, a Kamiennym Mostem (powiat stargardzki) jeden z kierowców zwrócił uwagę na niepokojący styl jazdy kierującego Fordem. Mężczyzna nie utrzymywał pasa ruchu i poruszał się całą szerokością jezdni, stwarzając realne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Świadek, wezwał policję i ostrożnie jechał za pojazdem, jednocześnie obserwując zachowanie kierowcy.

Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego, który zatrzymał wskazany samochód i rozpoczął interwencję wobec kierującego. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie mężczyzny.

- To jednak nie był koniec jego przewinień – po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że posiada on dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo był osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności - relacjonuje asp. Wojciech Jędrych

41-letni kierujący został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, żeby po wytrzeźwieniu wykonać z nim policyjne czynności.

(k)

