Drift na rondzie będzie drogo kosztował kierowcę bmw [FILM]

Fot. zrzut ekranu z filmu zarejestrowanego przez monitoring.

28-letni kierowca bmw postanowił zademonstrować swoje umiejętności na jednym z rond w Goleniowie, celowo wprowadzając pojazd w poślizg. Miał jednak pecha, gdyż głośne manewry zwróciły uwagę policjantów z drogówki.

Podczas nocnej służby mundurowi usłyszeli charakterystyczny ryk silnika, a chwilę później zauważyli kierowcę bmw, który celowo wprowadził pojazd w poślizg na rondzie wykonując niebezpieczne manewry tzw. driftowania.

Policjanci zatrzymali do kontroli 28-latka, który za swoją brawurową jazdę został ukarany trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 3300 zł. Na jego konto trafiło również 20 punktów karnych.

Funkcjonariusze kontrolując stan techniczny pojazdu wykryli usterki. W efekcie zatrzymali dowód rejestracyjny auta i zakazali dalszej nim jazdy.

- Choć dla niektórych takie manewry mogą wyglądać widowiskowo – na profesjonalnych torach, pod okiem instruktorów – to na drogach publicznych stanowią poważne zagrożenie. Wystarczy ułamek sekundy, aby sytuacja wymknęła się spod kontroli i doprowadziła do zderzenia z innymi uczestnikami ruchu - ostrzega st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Film: Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

