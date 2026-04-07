Za szybko i po alkoholu. Takie były święta na drogach

Kontrole drogowe kierowców w Szczecinie. Fot. KMP Szczecin

Za nami długi weekend związany ze Świętami Wielkanocnymi, czas wzmożonych wyjazdów i powrotów. Nie wszyscy zachowywali się na drodze rozsądnie - szczecińska policja ujawniła trzynastu nietrzeźwych kierowców i 360 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Pięciu osobom zatrzymano prawa jazdy, bo jechały za szybko o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Policjanci drogówki zatrzymali również cztery kierujących, którzy prowadzili pojazdy bez wymaganych uprawnień oraz jedną osobę, która te uprawnienia miała cofnięte.

Aż trzynastu zatrzymanych kierowców było pod wpływem alkoholu. Jeden z kierujących znajdował się pod wpływem kokainy, a przy nim ujawniono narkotyki. Mężczyzna stracił prawo jazdy i został zatrzymany.

Funkcjonariusze prowadzili też kontrole głośności wydechu pojazdów. Jeśli samochód nie spełniał norm, kierowcy zatrzymywano dowód rejestracyjny z zakazem dalszej jazdy.

Mimo ujawnionych naruszeń przepisów, długi weekend wielkanocny można uznać za bezpieczny - podsumowała drogówka, apelując o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego każdego dnia.

(K)

