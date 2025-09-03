Po alkoholu bez uprawnień wiozła wnuczkę do żłobka (akt. 1)

Fot. KPP w Stargardzie

W ramach wojewódzkich działań „Alkohol i narkotyki” funkcjonariusze zatrzymali do kontroli peugeota. Autem kierowała 46-latka. Była pijana. Kobieta wiozła wnuczkę.

Alkomat wskazał u kierującej blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta podróżowała wraz ze swoją niespełna 2-letnią wnuczką, którą – jak tłumaczyła – wiozła do żłobka.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mieszkanka powiatu stargardzkiego ma zatrzymane prawo jazdy, z powodu kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.

- Na miejsce zdarzenia przybyła rodzina, która zaopiekowała się dziewczynką i przejęła pojazd - informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Kierująca peugeotem odpowie teraz za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu oraz za kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo zatrzymanego prawa jazdy.

(w)