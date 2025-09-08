Do trzech razy sztuka. Pomimo zakazów znowu wsiadł za kółko

Białogardzcy policjanci zatrzymali 29-letniego kierującego samochodem marki VW Passat, który posiadał trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Funkcjonariusze drogówki podczas prowadzenia rutynowej kontroli trzeźwości kierowców, rozpoznali mężczyznę, który już wcześniej był zatrzymywany w związku z posiadaniem zakazów prowadzenia pojazdów. Podczas prowadzonej przez policjantów kontroli okazało się, że 29-latek posiada trzy takie aktywne zakazy, które Sąd Rejonowy w Białogardzie i w Koszalinie nakładał na niego od 2023 roku.

W związku z popełnionym przez niego przestępstwem z art. 244 kodeksu karnego mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)