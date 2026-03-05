Pierwsze konsekwencje nowych przepisów. Kierująca straciła prawo jazdy [FILM]

Fot. KPP w Choszcznie

Od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Już pierwszego dnia po ich wejściu w życie policjanci z Choszczna zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kobiecie, która kierując samochodem przekroczyła dozwoloną prędkość poza obszarem zabudowanym o 63 km/h.

Kierująca została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Na jej konto trafiło 14 punktów karnych. Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy na 3 miesiące.

Na podstawie nowych regulacji zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi następuje m.in. w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym (art. 20 PRD), z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad.

(k)

