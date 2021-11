Za darmo dla każdego dorosłego

Z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mogą korzystać wszystkie dorosłe osoby. Już od wtorku, 23 listopada. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze, seniorzy. A już od wtorku, 23 listopada, będą miały do nich prawo wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. Minister zdrowia Adama Niedzielski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022.

- Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków chciało i mogło ochronić się przed grypą, dlatego od 23 listopada rozszerzamy grupę, która będzie miała możliwość przyjęcia bezpłatnej szczepionki. Zwiększamy także liczbę szczepionek w aptekach - podkreślił minister.

Minister zwraca uwagę, że szczepienia przeciw grypie są szczególnie ważne w czasie czwartej fali pandemii COVID-19.

Żeby skorzystać z bezpłatnego szczepienia, wystarczy się zgłosić do wybranego punktu szczepień, gdzie zostanie umówiony termin. Mapa tych punktów dostępna jest na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype. Nie trzeba mieć recepty na szczepionkę. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Ministerstwo dodaje też, że nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Punkty mogą zamawiać szczepionki przeciwko grypie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Szczepienia będą wykonywane do wyczerpania rezerwy lub do 31 marca 2022 r.

(sag)