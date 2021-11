Wojewoda o szczepieniach, restrykcjach i mądrości Polaków

Przed budynkiem Uniwersytetu Szczecińskiego na ulicy Krakowskiej stanął mobilny punkt szczepień. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zachęca do korzystania z niego nie tylko studentów. I deklaruje, że o ile sytuacja nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu, rząd nie wprowadzi restrykcji.

- Jeżeli chodzi o dynamikę szczepień, to jest ona niestety niewielka - mówił wojewoda. - Jesteśmy w okolicach 55 proc. w pełni zaszczepionych osób w naszym regionie. Chcielibyśmy, aby ten procent wyszczepienia był większy, na poziomie 70, 80 proc., może 90 proc. Dziś to wydaje się bardzo trudne, ale to nie znaczy, że powinniśmy złożyć broń. Musimy walczyć o każdego zaszczepionego.

Bogucki dodawał, że większość osób niezaszczepionych to młodzi, w tym studenci. Stąd pomysł, aby mobilny punkt stanął właśnie przed uczelnią. Jest w nim dostępna jednodawkowa szczepień Johnson & Johnson oraz dwudawkowa szczepionka Pfizera. Na Krakowskiej można także przyjąć dawkę przypominającą. Punkt będzie dostępny od g. 10 do g. 14. W piątek zakończy pracę o g. 12 - i stanie przed budynkiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Zwracam się do studentów: zaszczepcie się - powiedział prof. Katarzyna Kotarska, prorektor ds. studenckich w US. - Dzięki temu wrócicie do życia akademickiego, którego byliście pozbawieni przez dwa lata.

Pytany o ewentualne obostrzenia Z. Bogucki odpowiedział, że w tym momencie rząd panuje nad sytuacją.

Z. Bogucki zapewnił, że w tym momencie nie jest rozważany scenariusz restrykcji tylko dla osób niezaszczepionych, takich jak na przykład we Francji. Zamiast tego rząd chce "prowadzić dialog z Polakami". ©℗

Alan Sasinowski

Cały artykuł we wtorkowym „Kurierze Szczecińskim” i wydaniu cyfrowym z 23 listopada 2021 r.